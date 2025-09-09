Inauguran una supercomputadora para remontar en la carrera por la IA

Europa inauguró este viernes en Alemania el superordenador más rápido del continente, Jupiter, con el que espera superar su retraso en el campo de la inteligencia artificial (IA) y reforzar sus capacidades de previsión climática.

Con sede en el Centro de Supercomputación de Jülich, en el oeste de Alemania, Jupiter es el primer superordenador europeo de exaescala. Exaescala significa que puede hacer mínimo 1 exaflop de cálculos por segundo. "Es como si se utilizaran al mismo tiempo 10 millones de computadoras portátiles convencionales, apiladas hasta una altura de 300 kilómetros", comparó el canciller alemán Friedrich Merz el viernes durante la inauguración de Jupiter.