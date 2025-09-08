Nueva colecta de sangre en la región

El Centro Regional de Hemoterapia de la ciudad informó que el día de hoy se realizará una nueva colecta de sangre, en esta oportunidad en Gonnet, más precisamente en el colegio del club Universitario, en 14 y 501. Para aquellos que deseen acercarse, deberán hacerlo entre las 9 y las 13 horas. Además, los organizadores recordaron que para donar se deben cumplir una serie de condiciones, tales como tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sentirse en buen estado de salud. Además, es importante concurrir al lugar habiendo desayunado y con un documento que confirme la identidad. En caso de que la persona ya haya donado previamente, deberá esperar ocho semanas para volver a hacerlo.