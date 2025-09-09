Nuevas jornadas de salud integral en la ciudad

Durante esta semana se van a realizar nuevas jornadas sanitarias en diversos establecimientos educativos, clubes y comedores locales con el objetivo de acercar servicios médicos, controles preventivos y herramientas de promoción de la salud a niños, jóvenes y adultos.

En ese marco, durante los próximos días se van a instalar postas donde se busca garantizar el cuidado tanto de los animales como de la comunidad en general.

Hoy los profesionales van a estar en Altos de San Lorenzo en 19 y 85 de 9:00 a 14:00 horas con una jornada de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos. La vacunación es por orden de llegada, mientras que para la castración los turnos se solicitan de manera presencial en el CIC de Altos de San Lorenzo de lunes a viernes de 9:00 a 12:00. También para hoy 9:30 a 11:30 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas de 19 y 51, inicia la campaña de prevención contra el dengue 2025/2026.

En tanto mañana, de 13:00 a 16:00 en la Delegación Comunal de Parque Sicardi en 659 y 12 habrá controles de niño sano, vacunación de calendario, chequeos odontológicos y llenado de planillas de ANSES. Asimismo, en el Comedor Las Vertientes de 528 entre 163 y 164 de Melchor Romero de 13:00 a 16:00 habrá jornada de vacunación de calendario, antigripal y contra el sarampión. Y también en el Club Corazones Unidos de 4 entre 521 y 522, de Tolosa de 14:00 A 16:00.

Por otro lado, de 9:00 A 14:00 en el Centro de Fomento Ringuelet de 10 bis y 512 bis tendrá lugar una jornada de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos. La vacunación es por orden de llegada, mientras que para la castración los turnos se solicitan de manera presencial en la Delegación de Ringuelet (7 entre 511 y 512) de lunes a viernes de 9:00 a 12:00.

En la Escuela N° 5 de 1 y 38 desde las 9:30 estará el programa Salud Escolar Bonaerense: una jornada de salud integral para niños y niñas de primer año del establecimiento educativo.

Luego el jueves, a las 17 en La Placita de los Pibes de diagonal 80 y 116, en conjunto con la Cruz Roja La Plata habrá controles de salud para niños y adultos, consultas dermatológicas y vacunación.

El viernes, desde las 9:00 en el Centro de Fomento Ringuelet en 10 bis y 512 bis nuevamente tendrá lugar la jornada de salud para perros y gatos.