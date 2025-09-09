La UNLP decretó asueto por el Día del Maestro: no habrá clases este jueves

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmó que el próximo jueves 11 de septiembre no habrá clases en ninguna de sus facultades ni en los colegios dependientes de la casa de estudios, en conmemoración del Día del Maestro.

La medida fue oficializada a través de la Resolución N°1.464/2024, que establece asueto académico “en todo el ámbito universitario” en reconocimiento a la labor de los docentes. De esta manera, el beneficio alcanzará a los 17 establecimientos académicos y a los niveles inicial, primario y secundario que forman parte de la institución.

La decisión unifica los criterios que distintas facultades venían analizando en los últimos días, donde se había dejado a consideración de cada docente la posibilidad de dictar clases. Finalmente, las autoridades resolvieron extender el asueto de manera general, alineándose también con lo dispuesto en las escuelas bonaerenses de todos los niveles educativos.