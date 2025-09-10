Se refuerza el pedido de alimentos en los comedores de La Plata

Inés Cardoso resume la realidad que atraviesan los comedores y merenderos comunitarios de La Plata con una frase: “La Libertad no avanza… está estancada en La Plata”.

La fina ironía engloba un concepto contradictorio que tuvo correlato con el resultado de los últimos comicios, en donde miles de bonaerenses, entre ellos platenses, se vieron desamparados por la falta de políticas de asistencia social del estado.

“Nos restringieron los beneficios con la tarjeta Alimentar y con la Sube y con los precios de los últimos 18 meses es cada vez más difícil llevar adelante una actividad social para los vecinos”, explicó la referente del comedor que está en 72 entre 152 y 153.

Allí, por estas horas, se está reclamando por alientos como pollo, leche o arroz para poder armar las viandas que suelen nutrir de por lo menos una comida a la semana a los vecinos de esta zona de La Plata.

“Está todo muy trabado. Nosotros no queremos que haya más comedores, pero la realidad es que cada vez se necesitan más. Somos cuatro personas que trabajamos cocinando, pero necesitamos carne principalmente para poder darles de comer a los vecinos”, comentó la vecina, que en su momento recibía una gran cantidad de mercadería que luego se fue recortando por la situación económica y el valor de los alimentos.

En este lugar de Los Hornos, que está cerca de la denominada “toma” de terrenos, los vecinos pudieron organizar el festejo del Día del Niño con mucho sacrificio y voluntad. Sin embargo, siguen recolectando y esperando la ayuda de otras personas pudientes o comerciantes solidarios para acercar mercadería a 72 entre 152 y 153.

Desesperado pedido de vecina de Los Hornos

Olivia Cardozo, más conocida como “Tita” de Los Hornos, es la hermana de Inés y se encuentra internada en la unidad coronaria del Hospital San Juan de Dios.

Se trata de una vecina con un compromiso social y espiritual en Los Hornos, ya que además concurre y ayuda a una iglesia evangélica de esa zona.

Debido a un tratamiento oncológico, Tita está obligada a consumir el medicamento Creon, recetado para las personas que les cuesta digerir los alimentos. Sin embargo, el costo de la medicación supera su jubilación mínima de jubilada. “Cobro 300.000 y el medicamento sale 400.000”, relató visiblemente emocionada y an­gustiada.

Ayer, en una visita que pudo realizar el diario Hoy a la sala de coronaria, se confirmó que la familia de la histórica vecina se encuentra acompañando y visitando a la paciente.