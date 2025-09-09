Sábado de Cumple Fiesta en Santa Teresita

A partir de este programa, la Municipalidad de La Costa a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad, la Dirección de Inclusión Juvenil y la Dirección de Centros Comunitarios llega a las distintas localidades con una iniciativa que busca generar espacios de encuentro y diversión para la comunidad en torno a la celebración de los cumpleaños de los chicos y las chicas y contribuir al fortalecimiento de los lazos sociales.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con el centro comunitario correspondiente.