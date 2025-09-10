“Nos vemos en el barrio” llega a Arana con servicios esenciales y actividades

El programa “Nos vemos en el barrio” llega este viernes 12 de septiembre a Arana con el objetivo de reforzar la presencia del Estado local y acercarles a los vecinos información de interés, servicios esenciales y la posibilidad de realizar trámites de manera ágil y cerca de sus casas.

Entre las 9:00 y las 13:30, los stands se emplazarán en la plaza-polideportivo de 630 y 9 y brindarán a la comunidad la posibilidad de realizar trámites consulares de Bolivia, conseguir la tarjeta SUBE y recibir orientación vocacional y ayuda para confeccionar un CV.

Asimismo, quienes se acerquen al lugar podrán obtener asesoramiento sobre personería jurídica, regularización dominial, contratos de alquiler y violencia de género, además de cortarse el pelo de manera gratuita en el stand de Fundación Argentina de Barberos Solidarios y recibir atención primaria en la posta de salud.

Del mismo modo, a quienes asistan se les dará la oportunidad de recibir información para inscribirse en la ley Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), el voluntariado social, el boleto estudiantil, los planes FinEs 2025 y los Centros de Formación Profesional.

Por otro lado, los vecinos de Arana podrán realizar consultas ante la Agencia Platense de Recaudación (APR) y recibir recomendaciones para evitar ser víctimas de estafas digitales, así como obtener información y asesoramiento sobre derechos del consumidor, el programa TEAcompaño y otras iniciativas de desarrollo social.

“Nos vemos en el barrio” también contemplará la promoción de los derechos migrantes, del uso medicinal terapéutico de cannabis, del armado de huertas comunitarias y de procesos de reciclado. Durante la jornada también se hará entrega de bolsas verdes, se desplegará la Feria de la Economía Popular y se instalará una mesa de ayuda del Consejo Escolar para preinscribirse como auxiliar en el listado 2026.