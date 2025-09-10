La UNLP inauguró su primera aula inmersiva para promover carreras de Geología y Geoquímica

El presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol, encabezó la presentación oficial de la primera aula inmersiva destinada a la formación de estudiantes, en el marco del Programa de Promoción y Orientación para Estudiantes Secundarios hacia las Carreras de Geología y Geoquímica.

Del acto participaron el decano de Ciencias Naturales, Eduardo Kruse, la vicedecana María Gabriela Morgante, el vicedecano de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Santiago Perdomo, la directora y vicedirectora del Colegio Nacional, Dominique Suffern Quirno y Ana García Munitis, la directora del Bachillerato de Bellas Artes, Andrea Aguerre, representantes de la Fundación YPF y de Cognos Online Argentina.

El programa busca fomentar el interés de los estudiantes de los últimos años de secundaria en las carreras de Geología y Geoquímica. Para ello, contempla clases dictadas por alumnos avanzados de Geología, actividades de orientación en colegios y propuestas interactivas en la propia facultad.

La novedad es la incorporación de un aula inmersiva, un entorno virtual que recrea espacios de trabajo vinculados a estas disciplinas, tanto en laboratorios como en el campo. Los estudiantes pueden acceder a bibliografía especializada, imágenes de campañas, colecciones del Museo y actividades interactivas que les permiten tener un primer acercamiento a la profesión.

Durante el acto, López Armengol destacó la importancia de innovar en los procesos de enseñanza: “En los últimos años la tecnología ha cambiado la lógica de la educación. Este proyecto apunta a tomar conciencia de la necesidad de nuevas formas de enseñar y aprender”. Además, remarcó la relevancia de que los jóvenes cuenten con herramientas para elegir “carreras estratégicas por una necesidad coyuntural del país”.

Por su parte, el decano Kruse subrayó que la iniciativa apunta a acercar el conocimiento a las escuelas secundarias y despertar vocaciones en áreas clave para el desarrollo científico y energético del país.