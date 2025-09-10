Se realizó la quinta jornada de salud para trabajadores auxiliares de educación

El día de hoy se llevó a cabo la jornada de salud y realización de certificados de aptitud psico física para Auxiliares de Educación que tuvo lugar en la Escuela Especial N° 514 de calle 33 y 2.

La actividad organizada entre El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Escolar La Plata, permitió a los trabajadores auxiliares acceder a controles médicos clínicos y completar su calendario de vacunación.

En la atención estuvo el Doctor Leandro Andrade y donde además personal de salud dependiente del Ministerio de Salud realizó también mediciones de peso y talla control de agudeza visual, se les tomó la presión arterial y en otro sector se estuvieron aplicando vacunas. Además de un examen cardiológico.

Estas iniciativas buscan resolver las dificultades que estos trabajadores tienen para acceder a turnos en hospitales públicos y así garantizar su acceso al ámbito laboral.

Desde el Consejo Escolar se espera poder realizar más jornadas para que los trabajadores que aún no lo tengan puedan hacerlo sin ningún problema.