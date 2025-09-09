San Vicente refuerza la salud y el deporte con nuevos operativos en los barrios

El intendente Nicolás Mantegazza recorrió el CAPS Santa Inés y el Centro de Salud René Favaloro, donde se realizaron controles médicos, vacunación y revisaciones deportivas para garantizar bienestar y prevención a la comunidad.

En el Centro de Salud René Favaloro de Alejandro Korn, se llevó adelante un nuevo operativo de Libretas Sanitarias Deportivas, donde cientos de chicos y chicas que practican distintas disciplinas recibieron controles médicos completos.

Durante la jornada, el intendente municipal estuvo acompañado por la jefa de Gabinete Daniela Lassalle, el subsecretario de Deportes Cristian Gómez y el director de Desarrollo Deportivo Oscar Boccalandro, quienes resaltaron la importancia de garantizar la prevención y la inclusión a través del deporte.

Asimismo, se desarrolló otro operativo de salud en el Centro de Atención Primaria Santa Inés, recientemente inaugurado por Mantegazza junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak.

Allí se realizaron controles de peso, talla, vacunación pediátrica y de calendario a niños y niñas de la comunidad. También se firmaron libretas de ANSES para asegurar que los chicos y chicas que perciben la AUH tengan al día sus controles de salud, vacunación y educación.

“Con estos operativos, estamos garantizando derechos fundamentales: salud, prevención y acompañamiento. Queremos que cada familia de San Vicente tenga cerca la atención que necesita y que nuestros jóvenes puedan crecer con bienestar y oportunidades”, expresó el jefe comunal durante la recorrida.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso de seguir ampliando la cobertura sanitaria y deportiva en todos los barrios, acompañando a clubes, instituciones y familias en el cuidado integral de la comunidad.