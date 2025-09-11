La UNLP confirmó el cronograma de inscripción 2026 para sus colegios

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dio a conocer el cronograma de inscripción para el ciclo lectivo 2026 en sus establecimientos de nivel preuniversitario.

El sorteo público de vacantes se realizará el martes 18 de noviembre de 2025 en la Sala del Consejo Superior del Rectorado, ubicado en avenida 7 entre 47 y 48.

Las inscripciones alcanzan a las siguientes instituciones:

-Escuela Graduada “Joaquín V. González” (Anexa)

-Colegio Nacional “Rafael Hernández”

-Liceo “Víctor Mercante”

-Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”

-Escuela Agraria “M.C. y M.L. Inchausti”

El sorteo anual es el mecanismo habitual para definir las vacantes disponibles en cada establecimiento y se desarrolla de manera abierta y transparente ante la comunidad.