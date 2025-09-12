La NASA descubrió posibles signos de vida pasada en Marte

La NASA anunció en las últimas horas un hallazgo que podría marcar un antes y un después en la exploración espacial: la detección de posibles indicios de vida antigua en Marte. El descubrimiento se produjo a partir de una muestra de roca recolectada hace un año por el róver Perseverance, en un antiguo lecho de río dentro del cráter Jezero.

“Este hallazgo es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte”, destacó Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, en conferencia de prensa.

Y añadió: “Es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua. Y eso habría sido algo que existía hace millones de años, nada que esté presente allí”. El conjunto de instrumentos científicos del rover descubrió que las rocas sedimentarias de esta formación están compuestas de arcilla y limo, los cuales, en la Tierra, son excelentes conservantes de la vida microbiana pasada.

“La combinación de compuestos químicos que encontramos en la formación Bright Angel podría haber sido una abundante fuente de energía para los metabolismos microbianos”, dijo el científico de Perseverance Joel Hurowitz, de la Universidad de Stony Brook en el estado de Nueva York y quien es autor principal del artículo.

Y completó: “Pero el hecho de que viéramos todas estas firmas químicas tan convincentes en los datos no significaba que dispusiéramos de una biofirma potencial. Necesitábamos analizar lo que podrían significar esos datos”.