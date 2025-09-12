Este fin de semana el Tren Roca no llegará a La Plata

Una vez más el Tren Roca no llegará a la estación de 1 y 44, como hace algunas semanas. La empresa Trenes Argentinos informó que, debido a tareas en el tendido ferroviario, el servicio se verá reducido durante el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre. Durante esos días, las formaciones solo llegarán hasta la estación Villa Elisa.

En cuanto a los trabajos, se realizarán en la zona de Tolosa y consisten en el reemplazo de 400 metros de vía, donde se sustituirán los durmientes de madera por otros de hormigón armado y además se cambiará la piedra balasto. Y también, se llevará a cabo la alineación de la geometría de la nueva estructura de vías.