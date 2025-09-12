Estudiantes de la UNLP protestaron en La Plata con una radio abierta contra el veto a la ley universitaria

En el marco de un paro nacional docente y estudiantil, jóvenes realizaron una radio abierta frente al Rectorado para rechazar la decisión del presidente Javier Milei de frenar el financiamiento a las universidades.

El centro de La Plata fue escenario este viernes de una nueva protesta en defensa de la universidad pública. Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) llevaron adelante una radio abierta frente al Rectorado, en 7 entre 47 y 48, como parte del paro nacional de 24 horas que se cumplió en todas las casas de estudio del país.

La medida se dio tras el segundo veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y en el mismo día en que se confirmó la fecha de la tercera Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo 17 de septiembre en el Congreso de la Nación.

Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), su secretario general, Daniel Ricci, remarcó que la calidad de la educación superior se sostiene “gracias al esfuerzo de todos los trabajadores”, aunque advirtió sobre la pérdida salarial: “El año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos cayendo. Cada mes estamos peor”.

Por su parte, Ayelén Carranza, dirigente de la Corriente Estudiantil Socialista La Revuelta, subrayó que la protesta buscó darle un carácter activo al paro y convocar a la movilización. “El Gobierno ya fue derrotado en las urnas y ahora necesitamos expresar en las calles que no vamos a aceptar su plan. La semana próxima habrá asambleas en todas las facultades para organizar la Marcha Federal”, adelantó.