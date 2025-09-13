Fin de semana con música, teatro, ferias y festivales en La Plata

Este fin de semana, la capital bonaerense se prepara para recibir a vecinos y visitantes con una variada programación de actividades culturales y recreativas para todos los gustos y edades.

La jornada del sábado comenzará a las 10:00 con la III Fiesta del Alcaucil Hornense en 137 entre 60 y 66 de Los Hornos, con feria, cocina en vivo y shows de Natalio Sturla y Vanina Rivarola hasta las 17:00. En simultáneo, de 10:00 a 20:00, se podrá visitar la Feria del Libro Psicoanalítico en el Centro Cultural Islas Malvinas con entrada libre, mientras que desde el mediodía Plaza Moreno será sede del festival Perú Vive, que ofrecerá gastronomía típica, danzas, desfiles de moda y shows para toda la familia.

La música también dirá presente en distintos espacios públicos: desde las 15:00 en Plaza Italia se presentará Al Ritmo del Folklore con Noelia Miranda, Marcos de la Canal, Mari Lasca y otros artistas; mientras que Plaza San Martín recibirá el ciclo Tarde de Jazz con Agustina Maltese, Jelp Jazz Combo y Jazz de París. En paralelo, en el Anfiteatro de la República de los Niños tendrá lugar el 3º Festival de Coros Infantiles, y desde las 15:30 Plaza Rocha será escenario del ciclo Rock en el Playón.

El Paseo de Compras de Meridiano V abrirá su tradicional circuito de moda circular y a las 16:30 contará con el show en vivo de Sando Mic. A las 17:00, el Teatro Argentino ofrecerá la obra Pero el mar no me trae tu voz, y a las 18:00 Mora de Marco interpretará clásicos en el Café de las Artes del Pasaje Dardo Rocha. La cartelera de cine se sumará a la agenda con proyecciones de La Zurda (18:30) y Las voces del silencio (20:30) en el Cine Select. La jornada cerrará a las 20:00 con la propuesta teatral y musical Vecinas, en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha.

El domingo 14 continuarán muchas de estas propuestas. De 10:00 a 20:00 se mantendrá abierta la Feria del Libro Psicoanalítico y Plaza Moreno será nuevamente el epicentro de Perú Vive. A las 14:00 en Plaza Belgrano se realizará la competencia de freestyle Cantá la posta.

Desde las 15:00 el Pasaje Dardo Rocha recibirá la expo de eventos Celebremos y dos funciones de la obra La cirquesta entre olas (15:00 y 17:00). Además, el Centro Cultural Islas Malvinas ofrecerá a las 16:00 un espectáculo de la Escuela de Danzas Clásicas, y el Paseo de Compras de Meridiano V contará a las 16:30 con el show de Facundo Nievas.

La obra Pero el mar no me trae tu voz volverá al Teatro Argentino a las 17:00, y a las 18:00 el Café de las Artes ofrecerá la propuesta Fourcade Jam con música y dibujo en vivo. La programación de cine incluirá Quinografía en el Cine Select y Los cuerpos públicos en el EcoSelect. La noche cerrará con las proyecciones de Errante, la conquista del hogar y Hiroshima mon amour a las 20:00, y con la obra El robo en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha. Además, el Teatro Municipal Coliseo Podestá presentará el espectáculo humorístico Cha Cha Cha con Alfredo Casero, Fabio Alberti y gran elenco.