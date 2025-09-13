Futuros técnicos de escuela Industrial inventaron lavandina con pilas recicladas y fueron distinguidos en La Plata

En tiempos en donde la educación pública sufre el acecho de los recortes presupuestarios, está bajo la lupa de algunos gobernantes y puede tener severos recortes en los próximos meses, un grupo de alumnos secundarios de la Escuela Técnica N° 8 Juan Bautista Alberti de Tolosa, popularmente conocido como Industrial de 7 y 526, fueron reconocidos por impulsar un ingenioso proyecto que despertó interés municipal.

Se trata de un trabajo que consiste en fabricar lavandina a través del reciclaje de pilas, lo cual permite generar una consciencia en cuanto a la utilización y resguardo de la energía una vez que dejan de utilizarse.

A través de una iniciativa del concejal Cristian Vander, alumnos y familiares de esta escuela fueron reconocidos en una sesión especial del Concejo Deliberante de La Plata que se llevó a cabo en el recinto del Palacio Municipal y se vivieron momentos de emoción y alegría.

El proyecto fue generado de manera conjunta entre los docentes de este establecimiento y los alumnos, y en el fondo se buscó resaltar la importancia de la educación pública puesta al servicio de la comunidad.

Si bien el producto generado a través del reciclaje (cloro), todavía no puede ser considerado para la venta comercial, pasando por una serie de pruebas y controles podría darle forma a una nueva manera de emprender con objetos como las pilas, que en su momento cumplieron una función y luego quedan en desuso.

Además, en la sesión de ayer se reconocieron a otras personas que acudieron al recinto que está en la parte superior del palacio municipal, en donde hubo mucho movimiento de personas, familiares y amigos de los chicos y los homenajeados.

En la institución de calle 7 y 526 recibieron con beneplácito esta posibilidad de ser reconocidos, en este caso a través del interés de Vander, ya que lo consideraron como una motivación para seguir trabajando en otros emprendimientos que acrediten que el trabajo en las escuelas públicas y especialmente en las técnicas como el Industrial de Tolosa o el Albert Thomas de 1 y 57 puede aportar un granito de arena a la comunidad.