Fin de semana a puro festejo por la niñez en la región

El último fin de semana completo del invierno 2025 tendrá a varios vecinos de distintos barrios de la región celebrando el día del niño, que si bien fue en agosto, contará con espacios de contención y asistencia en diferentes lugares.

En Barrio Hernández, por ejemplo, se llevará a cabo el festejo en la Plaza Martín Fierro de 29 y 510, en donde en los últimos años se vienen recibiendo a los más chiquitos de la región para regalarles un espacio de contención y alegría.

Se animaciones en la Plaza que está precisamente en esta dirección, con muñecos inflables, globos y todo tipo de cotillón y adornos para que los más pequeños de la región puedan pasar una tarde alegre junto a sus seres queridos. Este comedor le brinda asistencia a miles de personas durante la semana y en este caso organizará el día de la niñez como lo hizo también el año pasado.

Algo parecido ocurrirá en Ensenada, con el festival denominado “Timoteo” en la calle doctor Garay e Hipólito Hirigoyen a partir de las 10. Allí también se repartirán golosinas y alimentos para las personas que quieran acercarse.

Por último, entre los tantos festejos que se vienen realizando en La Plata, el domingo a las 12 en el club Las Banderitas de City Bell está en calle 450 entre 157 y 160 en dicha localidad, se realizará una peña con baile, también alusivo a la niñez y a los vecinos de la zona, que en muchos casos viven más en una parte rural de La Plata. Se anuncia una feria de emprendedores y un servicio de buffet y cantina para los presentes.