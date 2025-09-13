Denuncian estado de abandono de la calle 630

Un grupo de vecinos que viven sobra la calle 630, entre 7 y 122 de La Plata, confirmó que hace varios meses no se realizan trabajos de zanjeo ni de mantenimiento de la calle que cruza por la zona de atrás del barrio Aeropuerto en el límite con Berisso.

“Hace varios meses que no vienen a mantener las calles, a limpiar las zanjas o a tapar los pozos. Estamos en un estado de abandono permanente y el municipio no nos da respuestas”, comentó uno de los vecinos.

Cabe recordar que se trata de una calle que desemboca en las inmediaciones de la vieja planta trasmisora de la policía en donde ocurrió una masacre en el año 2007, y está muy cerca del ingreso principal del club Everton y de una salita de primeros auxilios del municipio en 7 y 632.