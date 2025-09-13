Se realizaron nuevas jornadas de atención con chequeos, charlas y vacunación

Se completó un nuevo cronograma sanitario destinado a garantizar el acceso a distintos servicios de salud a vecinos y vecinas con operativos que se extendieron a lo largo de la semana en San Lorenzo, Sicardi, Romero, Tolosa, Ringuelet, Abasto y el casco urbano.

Las actividades, que se desarrollaron en establecimientos educativos, clubes y comedores locales, incluyeron postas de vacunación con dosis de calendario, antigripales y contra el sarampión.

También se llevaron a cabo testeos de VIH y sífilis, charlas sobre alimentación saludable y actividades recreativas para adultos. Al mismo tiempo, se reforzaron las jornadas contra las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), enfocadas principalmente en el sarampión, que incluyeron recorridas casa por casa para detectar casos de fiebre y la presencia de sarpullido.

Como parte de la iniciativa, en conjunto con la Cruz Roja La Plata se concretaron controles de salud para niños y adultos. Además, se completaron planillas de ANSES y hubo consultas dermatológicas y chequeos odontológicos y de presión arterial.

Asimismo, se replicó el programa Club de Jugadores destinado a jóvenes deportistas de clubes locales, que abarcó la realización de electrocardiogramas y controles odontológicos, de peso, de talla, de agudeza visual y de presión arterial.

Por último, se realizaron nuevas jornadas de atención veterinaria que contemplaron vacunación antirrábica gratuita y operativos de castración para perros y gatos, con el fin de garantizar el cuidado de los animales y resguardar la salud pública.

Vale recordar que, al margen de las jornadas de salud impulsadas por la comuna, se aplican vacunas de calendario, antigripales, contra el sarampión y contra el covid todos los días en los diferentes centros de atención primaria de la salud (CAPS).