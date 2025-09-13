Alak destacó el rol de la Justicia y la "ejemplar realización de las primeras elecciones no concurrentes" en la Provincia

Tras realizarse la primera elección autónoma del procedimiento electoral nacional en la Provincia, el intendente Julio Alak destacó "la eficiencia y jerarquía del Poder Judicial bonaerense y de los órganos de Constitución".

"Felicito a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y presidenta de la Junta Electoral de la Provincia de Bs. As. Dra. Hilda Kogan y a sus integrantes, a la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Dra. Ana María Bourimborde, al presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Dr. Eduardo Raúl Delbés, al presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Dr. Gustavo Juan De Santis, todas del departamento judicial de La Plata, y al presidente del Tribunal de cuentas de la provincia de Buenos Aires, Dr. Federico Gastón Thea por la ejemplar realización de las primeras elecciones no concurrentes con las nacionales de la Provincia de Bs. As.", expresó el jefe comunal a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, Alak destacó que "la perfecta realización del procedimiento electoral muestra, una vez más, la eficiencia y jerarquía del Poder Judicial de la Provincia y de los órganos de la Constitución".

Finalmente, concluyó: "Esta primera elección autónoma del procedimiento electoral nacional, es un hecho relevante que quedará en la historia bicentenaria de los bonaerenses".