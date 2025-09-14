Científicos creen que veremos explotar un agujero negro en la próxima década

Un nuevo estudio publicado en Physical Review Letters por investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst afirma que la humanidad tendría hasta un 90 % de probabilidades de presenciar la explosión de un agujero negro en los próximos diez años.

Durante años, los físicos pensaron que las explosiones de agujeros negros eran un fenómeno extremadamente raro, algo que ocurría, con suerte, una vez cada 100.000 años. Sin embargo, los astrónomos cuentan con la capacidad tecnológica necesaria para detectar un evento de este tipo con telescopios actuales tanto en la Tierra como en el espacio.

El descubrimiento brindaría respuestas sobre el origen de los agujeros negros primordiales y el surgimiento del cosmos.

De acuerdo con Space.com, uno de los miembros del equipo responsable, Michael Baker, explicó: “No afirmamos que esto sucederá con absoluta certeza durante la próxima década, pero existe una probabilidad del 90% de que así ocurra. Ya contamos con la tecnología necesaria para observar estos fenómenos, por lo que debemos estar listos”.

La idea de la explosión de un agujero negro se remonta a 1974, cuando el físico británico Stephen Hawking postuló que estos objetos emiten un particular tipo de radiación térmica, luego bautizada como radiación de Hawking. De acuerdo con sus cálculos, tal radiación provocaría una evaporación paulatina del agujero negro, culminando en una explosión final.