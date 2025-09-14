Un método innovador revela la edad exacta de un huevo de dinosaurio

Un equipo de científicos chinos calculó por primera vez la edad de un huevo de dinosaurio fosilizado, que fue hallado en el yacimiento de Qinglongshan, en la cuenca de Yunyang, en el centro de China.

Se trata de la primera vez que se datan huevos de dinosaurio mediante la datación por carbonato de uranio-plomo (U-Pb).

"Demostramos que estos huevos de dinosaurio se depositaron hace aproximadamente 85 millones de años, en el Cretácico Tardío", declaró el Dr. Bi Zhao, autor correspondiente e investigador del Instituto de Geociencias de Hubei.

Qinglongshan es la primera reserva nacional de fósiles de huevos de dinosaurio de China. Allí, más de 3.000 huevos fosilizados se encuentran distribuidos en tres yacimientos. Se cree que la mayoría pertenece a una sola especie, Placoolithus tumiaolingensis, perteneciente a la familia Dendroolithidae, un grupo caracterizado por cáscaras de huevo altamente porosas.

"Disparamos un microláser a muestras de cáscara de huevo, vaporizando minerales de carbonato en aerosol. Esto se analiza con un espectrómetro de masas para contar los átomos de uranio y plomo. Dado que el uranio se desintegra en plomo a una velocidad fija, pudimos calcular la edad midiendo el plomo acumulado; es como un reloj atómico para fósiles", completó Zhao.