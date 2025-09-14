Declaran de interés municipal las jornadas de adopción de Rescatistas La Plata

El Concejo Deliberante de La Plata declaró de interés municipal las jornadas de adopción de animales que organiza la activista Zitta Macarena junto a su agrupación Rescatistas La Plata, en reconocimiento al trabajo que realizan para promover la adopción responsable y el bienestar animal en la ciudad.

La iniciativa fue impulsada por la concejal María Florencia Defeo y aprobada por todos los bloques del Concejo Deliberante. Estos eventos que se realizan ya lograron que cientos de animales encuentren un hogar.

Las actividades se llevan a cabo todos los meses en Plaza Malvinas y reúnen a decenas de vecinos que se acercan para conocer a los animales rescatados que ya están listos para conseguir un hogar definitivo. A partir de este mes, el grupo sumará una segunda jornada mensual debido a la gran respuesta del público.

“Desde que arrancamos hace cinco años con la agrupación Rescatistas La Plata, llevamos más de 500 animales rescatados. Lamentablemente no todos logran tener una segunda oportunidad, porque muchos llegan muy graves. Pero al menos lo intentamos y, si no lo logran, se van amados y con un nombre”, contó Macarena.

Las jornadas no solo permiten la adopción de perros y gatos con algunos requisitos, sino que también se han convertido en un punto de encuentro solidario para dejar donaciones de alimentos, insumos, ropa para ferias americanas y otros elementos que se destinan a los animales en recuperación.

La próxima jornada se realizará el domingo 14 de septiembre de 15 a 18 horas en Plaza Malvinas, donde los vecinos podrán conocer a los rescatados, inscribirse para adoptar o acercar donaciones como: alimento, gasas, vendas, medicamentos, mantas, toallas, frazadas. Además, están pidiendo para las ferias americanas que se realizan ropa, calzados y carteras que se encuentren en buen estado.