Arana tuvo una jornada de trámites, servicios de salud y actividades comunitarias

El programa “Nos vemos en el barrio” llegó a la localidad de Arana, el mismo tiene por objetivo fortalecer la presencia del estado local acercándoles a los vecinos la posibilidad de resolver dudas, realizar consultas, concretar trámites y acceder a servicios esenciales.

Los vecinos tuvieron la posibilidad de realizar trámites consulares de Bolivia, gestionar la tarjeta SUBE y recibir orientación vocacional y ayuda para confeccionar CV en la plaza-polideportivo de 630 y 9.

También pudieron cortarse el pelo de manera gratuita en el stand de Fundación Argentina de Barberos Solidarios, ser atendidos por personal sanitario en la posta de salud, obtener asesoramiento sobre personería jurídica, regularización dominial y contratos de alquiler y participar de espacios de escucha en materia de violencia de género.

Además, recibieron información para inscribirse en la ley ALAS, el voluntariado social, el boleto estudiantil, los planes FinEs 2025, los Centros de Formación Profesional, el programa TEAcompaño e iniciativas de desarrollo social.

Por otro lado, “Nos vemos en el barrio” les permitió a los vecinos de Arana realizar consultas ante la Agencia Platense de Recaudación (APR), obtener información y asesoramiento sobre derechos del consumidor y recibir recomendaciones para evitar ser víctimas de estafas digitales.

Finalmente, se realizaron tareas de promoción de los derechos migrantes, del uso medicinal terapéutico de cannabis, de la elaboración de huertas comunitarias y de técnicas de reciclado, se entregaron bolsas verdes y se emplazaron la Feria de la Economía Popular y una mesa de ayuda del Consejo Escolar para preinscribir a los interesados en el listado de auxiliares 2026.