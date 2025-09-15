Olores nauseabundos invaden Plaza Moreno

Durante la jornada de ayer en Plaza Moreno se realizó un festival de una colectividad de personas extranjeras que ese encuentran en La Plata.

Desde las primeras horas de la tarde la gran multitud disfrutó de música, comidas tradicionales y bailes. Pero hoy por la mañana los platense que pasaron por el espacio público pudieron observar en las condiciones que quedó el lugar, no solo con basura, sino que, con un olor nauseabundo, además de el orín que se pudo percibir. Esto se debe a que no se han retirado los baños químicos que siguen apostados en el lugar.

El personal municipal trabajó durante toda la mañana para poder sacar todos los residuos, pero el estado en el que quedó la plaza amerita un replanteo para la organización de futuros eventos similares.

“Mucho trabajo, más de lo habitual. Nos vamos a quedar todo el día seguro¨, explicó uno de los empleados. Se suma la situación climática ya que el día amaneció con mucha humedad, esto hace que se potencien los olores.

Se espera que por la tarde se pueda transitar con tranquilidad y sin percibir el olor que quedó después de la celebración.