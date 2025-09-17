Descubren que el hielo con sal multiplica la generación eléctrica

Un equipo de investigadores de China y España descubrió algo sorprendente al experimentar con hielo y sal. Tomaron agua y añadieron diferentes cantidades de sal antes de congelarla. Descubrieron que el hielo salino puede generar una carga eléctrica hasta mil veces más alta que el hielo normal al doblarse, según el estudio que publicaron en Nature Materials.

El experimento consistió en congelar mezclas de agua y sal en distintas proporciones. Después, los científicos aplicaron fuerza para doblar el hielo y midieron la electricidad que generaba. El grupo estuvo liderado por Gustau Catalán en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2), en España, junto a Xin Wen y especialistas de la Universidad Xi’an Jiaotong de China.