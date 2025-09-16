Este jueves no habrá clases en las escuelas primarias de la región

El próximo jueves 18 de septiembre las escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada, no tendrán clases debido a una jornada de perfeccionamiento docente.

Además, se verán afectados los establecimientos educativos de Brandsen, Magdalena y Punta Indio y, según lo dispuesto por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE).

Esta actividad forma parte de la agenda oficial de perfeccionamiento pedagógico que cada año organiza estos encuentros para la formación de los docentes.

Recordemos que el 21 de agosto se realizó otro encuentro, pero para las escuelas secundarias que correspondió a la segunda Jornada Pedagógica Institucional Provincial del ciclo 2025.