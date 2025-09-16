Habrá marcha por los 49 años de la Noche de Los Lápices

Un día como hoy, pero en 1976, es decir hace 49 años, un grupo de estudiantes secundarios de La Plata fueron secuestrados por los servicios de inteligencia y brigadas del Ejército argentino por formar parte de un movimiento que había luchado para que se apruebe la ley de gratuidad del boleto estudiantil secundario.

A 49 años de aquella trágica noche en nuestra ciudad, en la que varios domicilios fueron allanados y las familias ultrajadas al serles secuestrados sus hijos, hoy habrá una marcha a las 13.30 desde Plaza Moreno hasta la plazoleta de los lápices ubicada en diagonal 78 y 8 para recordar aquella gesta estudiantil que se cobró la vida de varios estudiantes de nuestra región. Además, a las 15 marcharán los estudiantes nucleados en la UES desde Plaza Olazábal hasta plaza San Martín, en donde está previsto que pueda participar el Gobernador Kicillof en la parte final de la exposición.