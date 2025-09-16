El telescopio Hubble descubrió un cúmulo de nubes

Una nueva imagen del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA muestra un paisaje estelar nublado de un impresionante cúmulo estelar. Esta escena se encuentra en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana situada a unos 160.000 años luz de distancia, en las constelaciones de Dorado y Mensa. Con una masa equivalente al 10-20 % de la masa de la Vía Láctea, la Gran Nube de Magallanes es la más grande de las docenas de pequeñas galaxias que orbitan nuestra galaxia.

La Gran Nube de Magallanes alberga varias incubadoras estelares masivas donde nubes de gas, como las que se muestran en esta imagen, se fusionan para formar nuevas estrellas. La imagen de hoy muestra una porción de la segunda región de formación estelar más grande de la galaxia, denominada N11. (La región de formación estelar más masiva y prolífica de la Gran Nube de Magallanes, la Nebulosa de la Tarántula , es un objetivo frecuente del Hubble). Vemos estrellas jóvenes y brillantes que iluminan las nubes de gas y forman masas de polvo con una potente radiación ultravioleta.

Esta imagen combina observaciones realizadas con aproximadamente 20 años de diferencia, lo que demuestra la longevidad del Hubble. El primer conjunto de observaciones, realizado entre 2002 y 2003, aprovechó la exquisita sensibilidad y resolución de la entonces recién instalada Cámara Avanzada para Sondeos .