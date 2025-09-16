Hace cuatro días que no hay agua en 7 y 50

Como consecuencia de la rotura de un caño en pleno microcentro de La Plata, varios comerciantes vienen sufriendo la falta del servicio de agua.

La última semana del invierno comenzó con este particular contratiempo, ya que las personas que tienen comercio o viven en el edificio que está pegado al cine San Martín no pueden disponer del agua por los trabajos que vienen realizando desde ABSA.

Por tratarse de la zona más transitada y céntrica de la capital de la provincia más importante que tiene el país, la situación no pasó desapercibida y la falta de soluciones se trasladó al fastidio de los frentistas.

“Nos dijeron que iba a volver el agua hace cuatro días. Esperábamos arrancar la semana con el problema solucionado, pero sigue todo como la semana pasada”, explicó una de las empleadas de una casa de venta de ropa que está sobre la vereda de la Avenida 7 entre 50 y 51.

Si bien desde la semana pasada los operarios de ABSA están trabajando sobre la vereda de la esquina de 7 y 51, hasta el momento han logrado detener el derrame de agua que se observó hasta el viernes, pero el servicio, mientras dure la obra, no sería reestablecido para los comerciantes, incluyendo el cine, que debe contar con el agua para tener habilitados los baños para las personas que concurren a ver películas.

En la misma cuadra, ayer al mediodía no perdían la esperanza de que el problema se pueda arreglar en el transcurso de la semana, aunque por el momento se observan a tres personas trabajando en los caños que están por debajo de la tierra frente a la Legislatura.

Siguen los movimientos en el Pasaje Dardo Rocha

Como consecuencia de la continuidad del escrutinio general de las elecciones que se realizaron el pasado 7 de septiembre, también en la misma zona de 7 y 50 se registró un intenso movimiento de personas que entraron y salieron durante toda la mañana por el ingreso de calle 50 entre 6 y 7.

A raíz de lo que está sucediendo, las habituales actividades que solían realizarse en el interior del Pasaje volverán a retomar su normalidad recién a partir de la semana que viene.