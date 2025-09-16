A 49 años de La Noche de los Lápices, La Plata volvió a marchar

Como cada 16 de septiembre, las calles de La Plata se transformaron en un espacio de memoria y homenaje. Estudiantes de distintas escuelas secundarias marcharon en conmemoración de La Noche de los Lápices, a 49 años de la represión que en 1976 secuestró y desapareció a un grupo de jóvenes militantes por sus convicciones políticas y su participación en las luchas estudiantiles.

La movilización fue convocada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y partió desde Plaza Olazábal, en 7 y 38, hasta llegar al Ministerio de Infraestructura provincial, en calle 7 entre 58 y 59. Ese lugar tiene una carga simbólica: allí mismo, el 5 de septiembre de 1975, cientos de alumnos organizados en la UES habían marchado para exigir el boleto secundario, un derecho que marcaría la agenda del movimiento estudiantil.

El recuerdo de aquellos jóvenes, muchos de ellos militantes del peronismo de izquierda y de la Juventud Guevarista, vuelve cada año como testimonio de compromiso y lucha. Sus secuestros y desapariciones, ejecutados por fuerzas militares y policiales en los primeros meses de la dictadura, dejaron una huella indeleble que sigue presente en la memoria colectiva de la ciudad.