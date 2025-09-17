La Escuela de Educación Especial N°501 lleva el nombre “Olga Cossettini”

Se llevó a cabo el acto de imposición de nombre de la Escuela de Educación Especial N°501, en Alejandro Korn, que a partir de ahora se denomina “Olga Cossettini”, en homenaje a la docente y psicopedagoga reconocida como referente de la educación especial en nuestro país.

El intendente Nicolás Mantegazza acompañó la ceremonia junto a la directora del establecimiento, Cecilia Aguirre; el director provincial de la Modalidad de Educación Especial, Sebastián Urquiza; autoridades educativas, docentes, estudiantes y familias de la comunidad.

Durante su discurso, Mantegazza destacó que “en esta escuela no solamente se respira cariño, se respira amor. Porque la docencia es un acto de amor. La educación especial tiene un montón de atributos que hacen que esta tarea cotidiana que es acompañamiento, sea un orgullo”.

Asimismo, remarcó la trayectoria de la institución: “Esta escuela, para todos los que vivimos en San Vicente, va camino a los 30 años de marcar historias de vida, de acompañar, de dar amor, de dar fuerza”.

Finalmente, el jefe comunal reafirmó el compromiso del Municipio con la comunidad educativa: “Queremos decirles que hay un gobierno municipal que los va a acompañar, que vamos a tender la mano y que, aparte de lo que hemos logrado, vamos a seguir con más fuerza que nunca. Porque el Municipio va a tener el apoyo y el compromiso de la Provincia para que podamos continuar esta maravillosa obra que había comenzado tiempo atrás”.

Durante la jornada se destacó la importancia de este reconocimiento que reafirma el compromiso con una educación inclusiva, con igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de los valores de integración en el distrito.

Con la participación de toda la comunidad educativa, el acto se vivió como una celebración colectiva que honra la memoria y el legado pedagógico de Olga Cossettini, símbolo de innovación y sensibilidad en la enseñanza.