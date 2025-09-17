Se celebra el Día del Jubilado/a en San Clemente del Tuyú con la Peña de la Primavera

El 20 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día del Jubilado/a, en recuerdo de la sanción de la primera Ley de Jubilaciones en el año 1904, que dio inicio al sistema previsional en nuestro país. La fecha constituye un reconocimiento a quienes, tras una vida de trabajo y esfuerzo, transitan una nueva etapa que merece ser celebrada con respeto y gratitud.

En este marco, el Centro de Jubilados y Pensionados de San Clemente del Tuyú llevará adelante la Peña de la Primavera – Día del Jubilado/a, el próximo sábado 20 de septiembre a las 20.00 horas en su sede.

La jornada contará con espectáculos de baile y música, la presencia de artistas invitados y un buffet económico, en una propuesta que combina la celebración de la primavera con el homenaje a las y los jubilados de la comunidad.

Desde la institución se invita a las y los vecinos a participar de esta actividad que busca fortalecer los lazos comunitarios, promover la integración y poner en valor el aporte histórico de nuestros adultos mayores.