Desbordes, pérdidas de agua y nuevos reclamos detrás del Mercado Regional

Habiendo pasado las fronteras del siete de septiembre, un grupo de vecinos de la zona de 517 y 116 bis se juntaron ayer para reclamar por soluciones vinculadas a los desbordes cloacales, las pérdidas de agua, y sobre la seguridad.

Son más de 300 familias, alrededor de dos mil personas, que viven en la parte de atrás del mercado regional, entre el barrio El Mercadito y Ringuelet, quienes hace un mes recibieron la visita de funcionarios de la comuna en lo que se denominó el municipio en tu barrio. Allí se inauguró una nueva plaza para que los chicos puedan tener más espacios de esparcimiento, pero en la última semana del invierno los problemas volvieron a generar la reacción del barrio.

“Necesitaron que pase el camión para destapar las cloacas por los menos tres veces por semana. No podemos usar los baños de las casas”, explicó Oscar, quien vive junto a su pareja un nene de dos años en 517 y 166 bis.

La falta de luminarias y la inseguridad también mantiene en jaque a este grupo de personas, que a diario caminan hasta la calle 115 para salir luego hacia la 520 y dirigirse a diferentes puntos de la región.

Ayer, además de los reclamos por infraestructura, también sobrevoló una sensación de tensión y susceptibilidad, ya que algunos de los familiares y amigos del delincuente que fue abatido en la zona de 3 y 531 se empezaron a movilizar para hacer una protesta en la puerta de la comisaría sexta de Tolosa.

La situación finalmente fue controlada, a pesar del pedido para cerrar los pasadizos clandestinos que algunos jóvenes hicieron desde la zona de la bajada de la nueva autopista hasta la parte de atrás del mercado regional y luego hacia la zona de Ringuelet por debajo de las vías del tren.