El Coro de Niños del Teatro Argentino presenta un concierto dedicado a la música nacional

El Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino será escenario de una nueva presentación del Coro de Niñxs, que en esta oportunidad ofrece un recital centrado en el repertorio nacional. La propuesta forma parte de las actividades promovidas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y se realizará el sábado 20 de septiembre, a las 18, en la Sala Astor Piazzolla. Las entradas son gratuitas y pueden reservarse de manera online a través de la web y las redes sociales del Teatro Argentino.

Con la dirección de Mónica Dagorret y el acompañamiento al piano de Lautaro López, el coro interpretará un variado programa. El Coro de Niñxs fue creado en 1958 para participar en producciones líricas del Teatro Argentino y desde fines de los ’80 cuenta con una formación permanente. Está compuesto por casi 50 niñxs de entre 6 y 14 años y aborda un amplio repertorio. El grupo se ha presentado en escenarios de La Plata y CABA y también en Brasil, Chile y Uruguay.