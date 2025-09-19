En La Plata dos escuelas recibieron mosaicos en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo

En un acto colmado de emoción los alumnos, profesores y autoridades de la Escuela Media N° 8 ubicada en calle 48 entre 9 y 10 recibieron a integrantes del Consejo Escolar. Su presidente Iván Maidana, acompañado por el director del establecimiento Educativo y el presidente del Centro de estudiantes mostraron el mosaico que se encuentra en la entrada de la institución.

Se dio en el marco del 49 aniversario de La Noche de los lápices. Y los actos fueron presididos por los Presidentes de los Centros de Estudiantes.

Luego, el lugar fue en la Escuela Media N° 26 donde también se realizó otro acto en los que estuvieron presentes las autoridades, representantes del Centro de Estudiantes, a diferencia del otro mosaico este se encuentra dentro de la escuela.

Durante la ceremonia se dijeron algunas palabras muy sentidas entre las que resaltaron la lucha de los derechos humanos y también la defensa de la educación pública.

Además estuvieron presentes el vicepresidente del Consejo Escolar Wilfredo González, el consejero escolar Horacio Gilberto, en representación de la Subsecretaria de Planificación, Gestión y Extensión Educativa de la Municipalidad de La Plata, Delfina Rusch. También el consejero escolar electo y hermano Francisco López Muntaner, desaparecido en la noche de los lápices, Emilio ¨Taka¨ López Muntaner.