Se levanta el alerta por tormentas en La Plata, pero el sábado seguirá bajo vigilancia

Pasado el mediodía de este viernes, la Municipalidad de La Plata anunció el cese del Nivel de Atención del Riesgo (NAR) amarillo, que regía en la ciudad desde la madrugada por tormentas. Sin embargo, las autoridades locales advirtieron que las lluvias continuarán durante las primeras horas de la tarde, con una posterior mejora temporaria de las condiciones.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta amarilla para el sábado, ya que se prevén tormentas de variada intensidad durante gran parte de la jornada, especialmente hacia la tarde.

“Cesa el NAR amarillo en La Plata, aunque las precipitaciones continuarán durante las primeras horas de la tarde. Luego, las condiciones mejorarán de forma temporaria”, informaron desde el área local de Clima.

Según el pronóstico, el mayor riesgo de tormentas se concentrará el sábado, lo que obliga a mantener las precauciones ante posibles anegamientos y ráfagas de viento en distintos puntos de la ciudad.