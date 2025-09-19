El Municipio de San Vicente avanza con obras y mejoras en los barrios

En la Plaza Mariano Moreno, se realizan trabajos de mantenimiento, instalación de nuevos juegos y embellecimiento del entorno, para garantizar un espacio seguro y atractivo donde las familias puedan compartir y disfrutar al aire libre.

Por otra parte, se avanza con la construcción de cámaras de inspección sobre la Ruta Provincial 210, una obra que permitirá desobstruir los conductos pluviales y facilitar el escurrimiento del agua, evitando anegamientos e inundaciones en los barrios.

En paralelo, se ejecutan tareas de saneamiento en la Laguna del Ojo, con maquinaria especializada que permite la limpieza del espejo de agua y el cuidado del ambiente. Este espacio, tan valorado por la comunidad, se fortalece como punto de encuentro para disfrutar en familia y con amigos en un entorno limpio y seguro.

Asimismo, se concretan trabajos de repavimentación con carpeta asfáltica en la calle Florida de Alejandro Korn, mejorando los accesos principales a la Escuela Primaria Nº8 y la Escuela Secundaria Nº7, optimizando la transitabilidad y la conexión entre los barrios Sargento Cabral y Los Amigos.

En la misma línea, se llevan adelante tareas de zanjeo y mantenimiento de desagües pluviales en Sargento Cabral, con el fin de mejorar el escurrimiento del agua y evitar complicaciones en días de lluvia, garantizando calles más seguras y transitables para los vecinos.

Además, en Domselaar avanzan las tareas de mantenimiento y puesta en valor de la Plaza Néstor Kirchner, donde se instalaron nuevos juegos y se trabaja en el embellecimiento del entorno. Estas acciones apuntan a ofrecer un espacio seguro y renovado para que niños, niñas y familias puedan disfrutar de actividades recreativas al aire libre.

El intendente Nicolás Mantegazza destacó la importancia de estas obras porque “estamos trabajando en cada rincón del distrito con el compromiso de mejorar nuestros barrios, embellecer los espacios públicos y brindar más seguridad y bienestar a las familias de San Vicente”.

Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso de seguir construyendo una ciudad con mejor infraestructura, más servicios y espacios públicos de calidad para todos.