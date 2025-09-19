La 9° Cena Solidaria del Hospital Ramón Carrillo ya tiene fecha confirmada

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, recibió a Felisa “Monona” Poncetta y a representantes de la Asociación Cooperadora del Hospital Dr. Ramón Carrillo, con el objetivo de avanzar en la organización de la 9° Cena Solidaria, que se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre.

Del encuentro también participaron la Secretaria de Gobierno, Paula Pereyra, y la Jefa de Gabinete, Daniela Lassalle, quienes acompañaron el diálogo y pusieron de relieve la importancia de seguir trabajando en conjunto con las instituciones locales.

Durante la reunión, se destacó el valor de esta iniciativa que año tras año reúne a la comunidad para recaudar fondos que permiten fortalecer al hospital local, garantizando mejores condiciones de atención y respuesta a las necesidades de vecinos y vecinas.

La Cena Solidaria del 8° aniversario, realizada en noviembre pasado, fue un verdadero éxito: contó con la participación de cientos de vecinos, instituciones, comerciantes y empresarios locales, quienes aportaron su compromiso y solidaridad. Gracias a lo recaudado, se pudieron adquirir insumos y equipamiento para distintas áreas del Hospital Ramón Carrillo, reforzando así su capacidad de atención y mejorando la calidad del servicio que se brinda diariamente.

“Nos enorgullece trabajar junto a esta asociación que pone tanto esfuerzo y compromiso en beneficio de la salud pública. Estas acciones reflejan el valor de la solidaridad y el trabajo en conjunto para atender a nuestra comunidad”, subrayó el jefe comunal.

La Cena Solidaria se ha consolidado como un evento de referencia en el distrito, convocando a instituciones, comerciantes, empresas y familias que, con su aporte, contribuyen a mejorar el sistema de salud y a sostener el rol fundamental del Hospital Dr. Ramón Carrillo.