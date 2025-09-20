Continúa la alerta naranja por tormentas y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este sábado 20 de septiembre, que afectará a la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, y parte de Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

El organismo informó que habrá tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

El SMN también emitió avisos por viento zonda en la zona cordillerana del país.