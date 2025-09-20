Nuevas funciones de Pero el mar no me trae tu voz en el Tacec

El Centro de Experimentación y Creación (Tacec) del Teatro Argentino de La Plata anunció nuevas funciones de la obra Pero el mar no me trae tu voz, un espectáculo de pequeño formato que invita a descubrir, a través de títeres, objetos y relatos, la historia de una familia atravesada por la migración y la floricultura. Las funciones se llevarán a cabo el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre en la Sala Iris Scaccheri, situada en el primer subsuelo del Teatro Argentino, con dos presentaciones por día a las 17 y a las 19. La propuesta está dirigida a toda la familia y recomendada para mayores de 7 años.

Narra la vida de Antonio, un inmigrante portugués que llegó a la Argentina en los años ’50 en busca de nuevos horizontes. A través de los recuerdos de su nieto Pablo, el público es invitado a recorrer el universo de Antonio, las flores que cultivó y el legado que transmitió a las siguientes generaciones. Las entradas son gratuitas y pueden reservarse de manera online a través de la página web y las redes sociales del Teatro Argentino.