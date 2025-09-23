Nuevas jornadas gratuitas de salud en los barrios

Con la realización de nuevas jornadas gratuitas, la comuna continúa trabajando para brindar más y mejor acceso a la salud pública en la ciudad, donde se realizan controles integrales a niños, niñas, jóvenes deportistas y adultos, aplicará vacunas de calendario, antigripal y contra el sarampión y realizará testeos de VIH y sífilis.

El cronograma continuará de la siguiente manera:

MARTES 23 – DE 8:30 A 12:00 Y DE 13:30 A 17:00

Jardín de Infantes San Juan Bautista - 520 y 141, San Carlos

El equipo del CAPS N° 33 aplicará vacunas de calendario a alumnos y alumnas del turno mañana y el turno tarde.

MARTES 23 – DE 10:00 A 12:00

Escuela Primaria N° 123 - diagonal 200 entre diagonal 410 y diagonal 412, Arturo Seguí

Con el objetivo de prevenir situaciones de bullying, personal del CAPS N° 24 realizará un taller sobre vínculos en el aula.

MIÉRCOLES 24 – DESDE LAS 14:00

Delegación de Tolosa - 528 entre 2 bis y 3

Personal del CAPS N° 9 llevará adelante una jornada en la que controlará signos vitales, realizará testeos de VIH y aplicará vacunas de calendario.

MIÉRCOLES 24 – DE 10:00 A 12:00

Escuela Secundaria N° 86 - 186 y 492, Colonia Urquiza

Con el objetivo de prevenir situaciones de bullying, personal del CAPS N° 31 realizará un taller sobre vínculos en el aula.

MIÉRCOLES 24 – DE 14:00 A 17:00

Plaza San Martín – 7 y 51, casco urbano

El equipo de la Secretaría de Salud municipal llevará adelante una jornada de promoción sanitaria en la que realizará testeos de VIH y sífilis, aplicará vacunas de calendario y desarrollará acciones tendientes a prevenir el dengue y el sarampión.

MIÉRCOLES 24 – DESDE LAS 9:30

Escuela Primaria N° 40 - 20 y 83 bis, San Lorenzo

En el marco del Programa Provincial de Salud Escolar, se desarrollará una jornada de salud integral para niños y niñas de primer año que incluirá controles clínicos generales, evaluaciones de agudeza visual, revisiones odontológicas, controles de esquemas de vacunación, aplicación de vacunas y el dictado de talleres de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

MIÉRCOLES 24 – DE 10:00 A 13:00

Jardín de Infantes Josefina Bakhita - 149 entre 35 y 36, San Carlos

Personal del CAPS N° 42 aplicará vacunas de calendario, antigripal y contra el sarampión a docentes y alumnos de la institución educativa y sus familias.

JUEVES 25 – DE 13:30 A 15:00

Escuela Secundaria N° 91 - 52 entre 207 y 208, Lisandro Olmos

El equipo sanitario del CAPS N° 18 realizará una jornada de salud sexual responsable en la que ahondará en la importancia y el buen uso de los métodos anticonceptivos.

JUEVES 25 – DE 9:00 A 12:30

Centro Integral Municipal de la Mujer (CIMM) – 70 entre 5 y 6, casco urbano

Personal del CIMM (CAPS N°47) llevará adelante una jornada de salud sexual integral en la que realizarán testeos de VIH y sífilis, tomarán muestras de PAP y brindarán charlas vinculadas a la salud sexual integral en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

JUEVES 25 – DE 9:30 A 13:30

Sede Central de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) - 197 entre 32 y 38, Abasto

El equipo sanitario municipal realizará controles de salud para niños/as y adultos, atenderá consultas dermatológicas, completará planillas de Anses y aplicará vacunas.

VIERNES 26 – DE 9:30 A 13:30

Barrio El Triunfo - 133 y 524, San Carlos

Se controlará la salud de niños/as y adultos, se atenderán consultas dermatológicas, se completarán planillas de Anses, se aplicarán vacunas y se concretarán acciones de promoción.

VIERNES 26 – DESDE LAS 9:30

Escuela Primaria N° 76 - 16 entre 526 y 527, Tolosa

En el marco del Programa Provincial de Salud Escolar se desarrollará una jornada de salud integral para niños y niñas de primer año que incluirá controles clínicos generales, evaluaciones de agudeza visual, revisiones odontológicas, controles de esquemas de vacunación, aplicación de vacunas y el dictado de talleres de promoción de la salud y prevención de enfermedades.