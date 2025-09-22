Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar en el Hospital de Mar de Ajó

En el marco de las políticas de fortalecimiento del sistema de salud local, la Secretaría de Salud del Partido de La Costa llevó adelante una jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), dirigida al personal sanitario del distrito. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Hospital de Mar de Ajó y contó con una destacada convocatoria de profesionales de distintas áreas de la salud.

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Jorge Alberto Orellana, médico especialista en medicina de emergencias y clínica médica, oriundo de la ciudad de La Plata, quien posee matrícula provincial N.º 113.210 y matrícula nacional N.º 99.357. El Dr. Orellana estuvo acompañado por un equipo de profesionales integrado por Maio Diego, Gorrini Milagros, Medero Diego, Nicastro Gustavo, Ariana González y Mingrone Marianela.

Durante la jornada se abordaron distintas instancias teóricas y prácticas. En una primera fase, se trabajó sobre la técnica de RCP solo con las manos, haciendo hincapié en aspectos clave como la seguridad de la escena, la activación del sistema de emergencias (llamando al 107) y la correcta ejecución de las compresiones torácicas.

Posteriormente, se incorporó el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), explicando sus variantes automáticas y semiautomáticas, así como los pasos para su correcta utilización en escenarios de emergencia.

La capacitación también incluyó el manejo y la permeabilización de la vía aérea, la administración de oxígeno, las indicaciones para la utilización de dispositivos supraglóticos y la intubación orotraqueal. Asimismo, se enfatizó el trabajo en equipo en un entorno controlado, con el objetivo de minimizar los márgenes de error durante la atención de pacientes en situaciones reales.

Esta iniciativa se enmarca en una política sanitaria orientada a optimizar la respuesta ante emergencias médicas y a fortalecer las competencias del personal de salud del Partido de La Costa.