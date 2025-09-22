Encuentro Primaveral Mayor: caminata y actividades recreativas en San Bernardo

La Municipalidad de la Costa, a través de la Dirección de Adultos Mayores invita a la comunidad a participar, el próximo 23 de septiembre a las 10 horas, en el Parador Municipal de San Bernardo, del Encuentro Primaveral Mayor, una jornada de caminata por la playa y actividades recreativas destinadas a las personas adultas mayores del distrito.

La propuesta se enmarca en la conmemoración del Día Nacional de la Jubilada y el Jubilado, que recuerda la sanción de la primera Ley de Jubilación (Ley N.º 4.349) el 20 de septiembre de 1904.

La iniciativa busca promover una adultez activa y saludable, reconociendo que las personas mayores deben continuar disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con acceso a la salud, la seguridad, la integración y la participación en ámbitos sociales, culturales y recreativos.

Estas actividades contribuyen a mejorar la calidad de vida, ampliar las oportunidades de encuentro y favorecer la interacción social, generando espacios para compartir, romper con la soledad y fomentar nuevas experiencias a través del juego y la recreación.