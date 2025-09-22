Científicos dan paso clave para la recuperación del extinto dodo

Por primera vez desde su extinción hace más de 300 años, el regreso del dodo se acerca cada vez más a la realidad tras el anuncio de un avance científico que podría permitir que el ave vuelva a vagar por Mauricio. Colossal Biosciences, una empresa de biotecnología de Texas, Estados Unidos, anunció el cultivo exitoso de células germinales primordiales de paloma (precursoras del esperma y los óvulos) en un laboratorio mediante una técnica que describió como un paso fundamental para la recuperación del dodo.

El director ejecutivo de Colossal, Ben Lamm, afirmó que la compañía esperaba alcanzar su objetivo de crear un dodo vivo en un plazo de 5 a 7 años. Pero no es dentro de 20 años, según declaró a 'The Guardian'.La compañía, que atrajo a importantes patrocinadores y titulares tras anunciar el nacimiento de tres cachorros de lobo terrible en abril, utiliza la paloma de Nicobar, el pariente vivo más cercano del dodo, como base genética.

Para revivir al dodo, el plan de la empresa es editar las células germinales primordiales de la paloma con ADN de dodo antes de implantarlas en gallinas sustitutas modificadas para portarlas.