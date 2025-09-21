Todo listo para el último eclipse solar de 2025

La primavera llega acompañada de un eclipse solar. El fenómeno será visible principalmente en el hemisferio sur, con las mejores vistas en el sur de Nueva Zelanda y en las bases científicas de la Antártida.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, oscureciendo parcial o totalmente la imagen del Sol desde la perspectiva de un observador terrestre.

En este caso, el eclipse será parcial, lo que significa que solo una parte del Sol será oscurecida, sin llegar a la oscuridad total.

El fenómeno comenzará a las 17:29 horas (UTC) y tendrá una duración estimada de 264 minutos (más de cuatro horas), según datos de National Geographic.

Este será el cuarto eclipse de 2025, tras los dos ocurridos en marzo y el eclipse lunar del 7 de septiembre.