Un estudio de la NASA revela una sorpresiva reactivación del Sol tras 200 años

El Sol, además de ser el astro más importante en el cielo para nuestra existencia, sigue siendo un cuerpo celeste lleno de misterios.

Un reciente estudio difundido en The Astrophysical Journal Letters reveló un cambio inesperado en su comportamiento. Desde 2008, la estrella fue incrementando su actividad de forma constante, dejando atrás una tendencia de disminución que se había mantenido desde 1980.

“Todo apuntaba a que el Sol iba a entrar en una fase prolongada de baja actividad”, afirmó Jamie Jasinski, físico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y autor principal del estudio, según un comunicado del centro espacial.

Y agregó: “Por eso fue una sorpresa ver que esa tendencia se invirtió. El Sol está despertando lentamente”.

A lo largo de los siglos que se han estudiado la actividad solar, los períodos de menor actividad solar se produjeron durante tres décadas, de 1645 a 1715, y cuatro décadas, de 1790 a 1830. “Desconocemos realmente por qué el Sol experimentó un mínimo de 40 años a partir de 1790”, afirmó Jasinski. “Las tendencias a largo plazo son mucho menos predecibles y aún no las comprendemos del todo”.

Uno de los mayores impactos del aumento de la actividad solar en la Tierra es la interrupción de los sistemas de comunicación, ya que las eyecciones de masa coronal las llamaradas solares pueden causar apagones de radio, daños en satélites, errores en el GPS e incluso fallas en las redes eléctricas.