Se extendió el plazo de inscripción al concurso Ser Bonaerense

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Unidad de Identidad Bonaerense, anunció la extensión del plazo de recepción de trabajos del concurso de narrativas “Ser Bonaerense. Miradas sobre nuestra identidad”. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo día 30 de este mes. El mismo está abierto a los habitantes de la Provincia, y tiene una sola categoría: “Ensayo”. La temática abordada en esta edición es “Identidad bonaerense: pasado, presente y futuro de nuestras identidades”. El jurado está integrado por la periodista y ensayista Sonia Budassi, el periodista Fernando Duclós y Marcos Núñez, escritor y docente, quien fue premiado en ediciones anteriores de este mismo certamen.

Desde su primera edición en 2022, “Ser Bonaerense” tiene como objetivo abrir el debate de ideas, fomentar la investigación y estimular el trabajo con palabras e imágenes sobre nuestra identidad como bonaerenses. Desde la Unidad de Identidad Bonaerense, área organizadora, informaron que “los abordajes de los trabajos pueden ser múltiples y muy abiertos en cuanto a temáticas y enfoques”. “Se buscará que se trate de textos que se planteen incorporar y ensayar ideas, posturas o miradas respecto tanto a los orígenes como a los debates actuales y futuros de eso que llamamos identidad bonaerense. Esto podrá llevarse a cabo incorporando interpretaciones, análisis, testimonios, trabajo de archivo y de campo, siempre con la intención de poner sobre la mesa una mirada en articulación con el pasado, las tradiciones, los cambios actuales y las perspectivas. Y así, poder pensar juntos acerca de las raíces y los caminos a seguir de la o las identidades de nuestra Provincia”, sumaron.