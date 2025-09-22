La ciudad se prepara para la maratón de la UNLP

El domingo 5 de octubre se correrá la 20º edición de la tradicional Maratón “Delfor De la Canal”, de la Universidad Nacional de La Plata. La carrera gratuita, solidaria y abierta a toda la sociedad cumple 20 años consecutivos como uno de los máximos eventos deportivos de la ciudad, en coincidencia con las celebraciones por el 120º aniversario de la fundación de la UNLP. La actividad es organizada por la prosecretaría de Bienestar Universitario y la dirección General de Deportes de la UNLP, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata, a través de la subsecretaría de Deportes y Actividad Física y la secretaría de Gobierno.

Como en ediciones anteriores, la Maratón “Delfor De la Canal” contará con tres recorridos, entre los que los participantes podrán elegir de 10 kilómetros, competitiva, la cual ya tiene cupos completos; la de cinco kilómetros, participativa; y la de dos kilómetros, una correcaminata para personas mayores y niños. La largada será a las 9 de la mañana, desde la esquina de las calles 12 y 53, en Plaza Moreno. De igual forma, media hora antes, comenzará la entrada en calor. Este año, como ya es tradición, el evento tendrá un fuerte componente solidario, ya que para participar, cada atleta deberá donar un alimento no perecedero para colaborar con el Banco Alimentario de La Plata. Vale aclarar, que en la última edición, se recolectaron más de 10.000 kilos de alimentos, marcando un récord histórico.

“La Maratón de la UNLP se ha consolidado como un gran punto de encuentro para la comunidad amplia y diversa que habita nuestra región: estudiantes, familias, amigos, personas aficionadas al deporte y corredores profesionales. En su última edición, más de 15.000 personas de todas las edades participaron del evento. Ese día, la marea roja partió desde la emblemática Plaza Moreno y transformó las calles de La Plata en una verdadera fiesta, vivida tanto por quienes corrieron como por quienes se acercaron a compartir y alentar. Este año, más que nunca, la Maratón será una fiesta: celebra 20 años de historia construida colectivamente, en cada paso, en cada llegada, en cada alimento donado y en cada encuentro. Un aniversario que reafirma el compromiso de la Universidad Pública con la inclusión, el deporte y el evento colectivo”, comentaron desde la organización del evento.