Teatro en la Legislatura presenta "Lorena"

La obra, dirigida por Felicitas Kamien y con la actuación de Payuca, narra en primera persona la historia de Lorena, una mujer trans, que vive en el hotel Gondolín, y que decide escapar luego de haber vivido una situación extrema.

“Lorena” introduce al espectador en su mundo, sus relaciones, las promesas de amor y su forma de sobrevivir en una sociedad de la cual sólo recibe rechazo y expulsión por ser quien es.

El unipersonal describe con crudeza poética, humor y un lenguaje descarnado el paso de Lorena por El Hotel Gondolín, el entrañable lugar de abrazo y refugio para muchas personas travestis/ trans.

La propuesta es organizada por la Dirección de Cultura de la HCD, a cargo de Sebastián Pajoni, y forma parte de las políticas culturales y artísticas previstas para este año.