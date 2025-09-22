La Plata

Teatro en la Legislatura presenta "Lorena"

La obra se presentará el próximo 26 de septiembre a las 20 hs., en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados (calle 53 entre 8 y 9), con entrada libre y gratuita.

La obra, dirigida por Felicitas Kamien y con la actuación de Payuca, narra en primera persona la historia de Lorena, una mujer trans, que vive en el hotel Gondolín, y que decide escapar luego de haber vivido una situación extrema.

“Lorena” introduce al espectador en su mundo, sus relaciones, las promesas de amor y su forma de sobrevivir en una sociedad de la cual sólo recibe rechazo y expulsión por ser quien es.

El unipersonal describe con crudeza poética, humor y un lenguaje descarnado el paso de Lorena por El Hotel Gondolín, el entrañable lugar de abrazo y refugio para muchas personas travestis/ trans.

La propuesta es organizada por la Dirección de Cultura de la HCD, a cargo de Sebastián Pajoni, y forma parte de las políticas culturales y artísticas previstas para este año.

